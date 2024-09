Warhammer 40,000: Space Marine IIs løytnant Titus starter sin egen historieserie

HQ

Det er vanskelig å finne et univers som er mer omfattende enn Warhammer 40,000. Flere tiår med historie kan gjøre det utrolig skremmende for en nykommer, men med Warhammer 40,000: Space Marine II er det mange som blir introdusert til universet for første gang.

Focus Entertainment utgir derfor en ny serie som introduserer folk til historien, fra ingen ringere enn løytnant Titus selv, alias Clive Standen. Titus Talks høres ut som en fantastisk podcast, men det er faktisk en serie med kortere videoer basert på historien.

https://www.youtube.com/watch?v=jfuTX-Fz44M

Den første videoen, som du kan sjekke ut nedenfor, fokuserer på keiseren og den generelle atmosfæren i Warhammer 40,000-universet. Hvis du er helt nybegynner, er det her du kan komme i gang, og det er bare en tre-minutters video, så din TikTok-hjerne bør være i stand til å håndtere det.