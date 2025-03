Warhammer 40,000: Space Marine IIs offentlige testserver går live i dag

HQ

I dag, den 13. mars, lanseres Warhammer 40,000: Space Marine IIs offentlige testserver. Hvis du ikke er klar over hva en offentlig testserver er, fungerer den i hovedsak som en måte for spillerbasen å teste ut innhold som er under arbeid.

Mange andre spill har gjort dette tidligere, inkludert titler som Deadlock og Baldur's Gate III gjennom sistnevntes stresstester. Med Space Marine II forventer vi en sniktitt på nytt innhold, inkludert fiender, kart og mer.

Det er verdt å merke seg at selv om du eier DLC-er for spillet, kan du ikke bruke dem i PTS. Det er også bare tilgjengelig via Steam, så hvis du spiller på konsoll eller gjennom Epic Games, er du ute av lykken. For å få tilgang til PTS, kan du bare laste den ned gjennom biblioteket ditt når det lanseres etter at du har logget inn på Steam.