Warhammer Age of Sigmar får sin egen Secret Level-style episode på Prime Video

Det ser ut til at Warhammer Age of Sigmar snart vil få sin egen Secret Level-style episode snart. Secret Level -episoden dedikert til Warhammer 40,000: Space Marine IIs hovedperson Titus var en massiv hit fra antologiserien, og introduserte mange nye fans til herlighet og blod i det dystre 41. årtusen. Nå er vi klare til å se Mortal Realms få samme behandling.

Denne detaljen ble oppdaget over på Reddit av brukeren u/contented_skink, da de fanget bekreftelse på en Age of Sigmar frittstående animert episode i Games Workshop halvårsrapport. Games Workshop legger til at selskapet er opptatt av å samarbeide med Blur Studio om å presse fremdriften fra Secret Level episode, Games Workshop legger til at arbeidet er "nesten fullført" på Age of Sigmar-episoden, som vil ha premiere på Prime Video akkurat som Secret Level.

Det er også en omtale av den kommende Warhammer live-action-serien som er under utvikling med Henry Cavill. Det er ikke noe ord om en utgivelsesdato ennå, men det bemerkes at disse tingene tar "flere år", og at levering ikke er i Games Workshops kontroll. Forhåpentligvis kan vi høre mer før heller enn senere.