Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin forteller oss alt vi trenger å vite om Kruleboyz.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin er et kommende RTS-spill som utspiller seg i fantasy-universet. Selv om kampanjen vil gi oss kontroll over noen mennesker, kan du også styre Kruleboyz som en av fire hovedfraksjoner hvis du er ute etter å prøve deg litt mer vilt.

Kruleboyz kaller sumpområdene i Ghur for sitt hjem, og de gjør hva som helst for å forsvare det. Anført av Killaboss Dankfeer kan de stille med en rekke ulike tropper i kamp, fra frontlinjetropper i Hobgrot Slittas til større monstre som Marshcrawla Slaggoth.

I tillegg til å ta en titt på Kruleboyz, har Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin også gitt oss et glimt av flerspillerspillet, som kan spilles enten i 1v1- eller 2v2-scenarier. Se videoen nedenfor for mer informasjon.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin kommer til PS5, Xbox Series X/S og PC senere i år.