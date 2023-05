Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin kunngjort på Warhammer Skulls

HQ

Et nytt RTS-sett i Warhammer Age of Sigmar-universet har nettopp blitt kunngjort på dagens Warhammer Skulls-arrangement.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin ser spillerne reise til Ghur, dyrenes rike, hvor de vil ta kommandoen over Sigrun, lederen for en avdeling av Stormcast Eternals sendt for å redde en festningsoppgjør fra fremrykkende Kruleboyz. Fortellingen er skrevet av den berømte Warhammer-forfatteren Gav Thorpe og er basert på Dawnbringer Crusades.

Spillere vil få tilgang til fire spillbare fraksjoner, som hver har sine egne unike lister, inkludert flygende monstre, mektige trollmenn og tøffe skrog. I tillegg til å kunne teste ut hæren din i kampanjemodus, kan du også kjempe mot online motstandere i enten 1v1- eller 2v2-kamper.

Sjekk ut traileren nedenfor og les mer om spillet her. Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin kommer snart til PS5, Xbox Series X/S og PC. En spilltrailer er satt til å bli avslørt neste måned.