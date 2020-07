Warhammer: Chaosbane kommer til PlayStation 5 og Xbox Series X

Du ser på Annonser

Nacon hadde en del å annonsere her om dagen, og det inkluderer blant annet at Eko Softwares actionrollespill Warhammer: Chaosbane (har vært ute siden i fjor til PC, PlayStation 4 og Xbox One) også skal slippes til PlayStation 5 og Xbox Series X. Vi har enda ikke fått noen premieredato for dette, men de lover å komme tilbake til det snart.

I Warhammer: Chaosbane velger du en helt fra fire ulike raser (Human, High Elf, Wood Elf eller Dwarf) og får utforske Old World. Målet er å bekjempe Chaos Horde og dermed redde ditt hjørne av verden.