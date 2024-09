Warhammer Day er tilbake 5. oktober kl. 18:00 CEST med nyheter om bordspillet

HQ

Warhammer-fans bør glede seg til 5. oktober, da det igjen er tid for å feire Warhammer Day. Som Games Workshop forklarer, er dette året for Kaos, "noe som bevises av at Great Horned Rat slutter seg til de store ligaene i panteonet av kaosguder i Warhammer Age of Sigmar".

Selskapet lover en "stor gammel haug med avsløringer" som vil bli vist lørdag 5. oktober kl. 17:00 BST/18:00 CEST/9:00 PDT, inkludert avsløringer for alle disse spillene: Warhammer 40,000, Warhammer Age of Sigmar, Kill Team, Legions Imperialis og Warhammer Underworlds.

Selv om mange spillere kanskje forventer noen oppdateringer for det nylig utgitte Warhammer 40,000 Space Marine II, er disse årlige arrangementene vanligvis dedikert utelukkende til bordrollespillet.

Games Workshop har også kunngjort en minnesminiatyr, Chaos Sorcerer Tzarketh, Bane of Law, som vil bli avslørt i løpet av de kommende dagene og vil være tilgjengelig for forhåndsbestilling dagen for utstillingen, 5. oktober. Det vil bli streamet på YouTube.