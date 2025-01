Warhammer-sjef vil ha et nytt Space Marine II i selskapets fremtid

HQ

Warhammer 40,000: Space Marine II var en av 2024s største suksesshistorier. Millioner av eksemplarer solgt, tusenvis av timer spilt og mange, mange tyranider drept i keiserens navn. Det har ikke bare vært en stor seier for Saber og Focus, men også for Warhammer-IP-eieren Games Workshop.

I en nylig inntjeningsrapport (via GameSpot) sa Games Workshop-sjef Kevin Rountree at han leter etter den neste store suksessen etter Space Marine II. "Vi erkjenner at suksesser som disse for Warhammer ikke er gitt i videospillverdenen. Det er klart at vi leter etter den neste. Vi er fortsatt forsiktige med å anslå royaltyinntektene," sier han.

Til tross for at han ønsker at lynet skal slå ned to ganger, er Rountree forsiktig optimistisk når det gjelder fremtiden for Warhammer og videospill. Han vet at til tross for settingens popularitet, er det ikke garantert at hvert eneste Warhammer-videospill blir en suksess. Men etter at Space Marine II satte settingen på kartet nok en gang, kan kanskje den neste store videospillutgivelsen fra Warhammer ha en lignende innvirkning.