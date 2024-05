Warhammer Skulls kommer tilbake i mai

HQ

Hvis du er en Warhammer-fan, vil du ønske å sirkle 23. mai i kalenderen din, da Games Workshop vil være vertskap for årets iterasjon av Warhammer Skulls -arrangementet på den samme dagen.

Utstillingen vil fungere som en one-stop shop for å lære alt om de kommende Warhammer-videospillene og prosjektene som er under arbeid. I år er vi lovet opptredener fra Warhammer 40,000: Space Marine II, Warhammer 40,000: Boltgun, Warhammer 40,000: Rogue Trader, Total War: Warhammer III, Blood Bowl 3, Warhammer 40,000: Tacticus, Warhammer 40,000: Battlesector, Warhammer 40,000: Warpforge, og Warhammer 40,000: Darktide.

Showet vil bli avholdt 23. mai kl. 17:00 BST / 18:00 CEST og vil nok en gang bli ledet av The Haunting of Bly Manor og Gears of War skuespilleren Rahul Kohil. I forkant av arrangementet vil eksisterende Warhammer-titler og deres DLC være opptil 90 % redusert i alle digitale butikker, og vi kan forvente oss noen få gratisgoder i tillegg.

Fang showet på Warhammer Twitch-kanalen.