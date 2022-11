Warhammer: Vermintide 2 er for øyeblikket gratis på Steam

HQ

Den svenske utvikleren Fatshark feirer for tiden syv år med "Tide"-serien med titler (Vermintide, Vermintide 2 og snart Darktide). I den forbindelse har de annonsert at fra og med nå og frem til 7. november vil spillere på Steam kunne legge til Warhammer: Vermintide 2 i samlingen sin helt gratis og beholde det for alltid.

Dette gjelder imidlertid kun basisspillet, siden DLC fortsatt må kjøpes, men Fatshark tilbyr også rabatt på alt dette og selger all DLC med 50% rabatt i perioden.

Og for å gjøre alt bedre vil utvikleren gi ut en gratis oppdatering 8. november, kalt Trail of Treachery, som inkluderer et nytt snødekt oppdrag, og del én av en todelt serie.

Alle som har et eksemplar av enten Vermintide 1 eller 2 kan også få Devoted Rejects Pack i Warhammer 40,000: Darktide uten ekstra kostnad, når den debuterer på PC 30. november.