Warhammer: Vermintide 2 er gratis på Steam for å feire sitt femte jubileum

Fatshark har ikke vært fremmed for å gjøre Warhammer: Vermintide 2 helt gratis, og har gjort det flere ganger tidligere. Nå som spillet feirer sitt femårsjubileum, har den svenske utvikleren kunngjort at Vermintide 2 igjen vil være gratis å spille, fra nå til 13.

Gitt at fri tilgang bare gjelder for de på Steam, men det er fortsatt en flott sjanse til å hoppe tilbake til spillet for å se om rottedrepende spill er oppe i gaten din.

For å legge til den gratis uken, vil jubileumsfeiringen også inkludere et tidseksklusivt nivå, A Quiet Drink, som kommer tilbake til 20. mars, slik at spillerne får sjansen til å fylle koppene sine på Helmgarts taverna, som har blitt overkjørt av ekle rotter.

Når det gjelder jubileet, har Fatsharks administrerende direktør, Martin Wahlund, uttalt: "Jeg tror det er rimelig å si at ingen av oss trodde Vermintide 2 ville ha en så varig innvirkning og fortsatt være så populær etter et halvt tiår.

"Vi er utrolig stolte av det vi har oppnådd med spillet og fortsatt ganske spente på fremtiden. Selvfølgelig ville vi ikke vært her uten all støtten fra spillerne våre, så følg med for enda mer Vermintide 2 i 2023.

Så, til tross for Warhammer 40,000: Darktide's nylig utgivelse, forventer mer Vermintide 2 innhold i løpet av dette året!