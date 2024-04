Warhammer: Vermintide 2 gir fansen et nytt oppdrag denne uken

HQ

Selv om Fatshark fokuserer mer på sin nyeste utgivelse, Warhammer 40,000: Darktide, er det alltid noe å glede seg til i fantasilandet Old World også. Warhammer: Vermintide 2 får et nytt oppdrag med en gratis oppdatering 11. april.

A Parting of the Waves finner sted i en stormfull by ved kysten. Som alltid er den infisert av rotter og kaoskrigere, og det er opp til deg å bekjempe dem. Dette kartet avslutter Karak Azgaraz-historien i Vermintide 2, så hvis du har fulgt den en stund, bør du få med deg oppdateringen snart. Ta en titt på traileren nedenfor: