Warhammer: Vermintide 2 lanserer Versus PvP-modus for alle spillere

HQ

Warhammer: Vermintide 2 En gang fortalte oss at vi ville se en Left 4 Dead 2-lignende PvP-modus når spillet ble utgitt, om ikke kort tid etter. Mer enn seks år senere har spillet levert på den garantien, og det har vært vel verdt å vente på.

Versus PvP-modusen for Vermintide 2 er nå tilgjengelig, og gir spillerne tilgang til spillets fem hovedklasser, og en ekstra liste med rotter å spille som. Fra den snikende Gutter Runner til den uendelige ilden fra Ratling Gun, må du stoppe heltene fra å fullføre målene sine hvis du er på rottenes side, mens hvis du er en helt, vil du møte en større utfordring enn noen gang før.

Modusen har blitt testet ut i Alpha og Beta før nå, men med den siste oppdateringen har den blitt sluppet løs for alle spillere. Hvis du ennå ikke eier Vermintide 2, har spillet akkurat nå 95 % rabatt på Steam, noe som gjør det til litt over £1. For det du får, og de ekstra funksjonene som kommer med Versus for å gjøre det lettere for nye spillere å gå opp i nivå, kan det være verdt å hoppe over guacamolen på wrapen eller fløten på kaffen for hele dette spillet.