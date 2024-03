Warhammer: Vermintide 2 sin Versus-modus er nå tilgjengelig for alle

HQ

Etter fire års ventetid introduserte Warhammer: Vermintide 2 oss nylig for Versus-modusen. I likhet med Left 4 Dead lot den asymmetriske flerspillermodusen spillerne ta på seg rollen som rotter for første gang.

Etter en vellykket lukket alfa-test der tusenvis av spillere prøvde ut modusen, gir Fatshark nå alle muligheten til å prøve Versus-modusen, og den er tilgjengelig fra spillets hovedmeny.

Versus er fortsatt i alfa-stadiet, så hvis du ser noe du mener bør endres, er det bare å rope ut om det. Vel, kanskje ikke rope, men informere utviklerne høflig. I et nytt blogginnlegg har vi allerede sett at Fatshark har lyttet til tilbakemeldinger fra spillergruppen, og at de har forbedret Pactsworn for å øke seiersprosenten, samtidig som spillet er så balansert som mulig.