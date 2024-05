Warhammer: Vermintide 2s PvP-modus får alfa i morgen

HQ

Games Workshop feirer de siste dagene av Warhammer Skulls -festivalen, og med det i tankene har skaperen av den massive fantasy/sci-fi-verdenen avslørt og ytterligere fremhevet noen av sine midlertidige tilbud.

Det første er at PvP Versus -modusen for Warhammer: Vermintide 2 får sin første alfatest i morgen. Når den starter vil spillere på PC kunne sette modusen på prøve som en del av en gratis oppdatering som vil tjene som en forsmak på hva modusen vil bringe til bordet når den til slutt kommer i sin helhet.

Ellers har Games Workshop bekreftet at du bare har et kort vindu igjen for å hoppe tilbake til Speed Freeks, ettersom kart-raceren også avslutter sin gratis betaperiode i morgen.

I tillegg til de pågående tilbudene og salgene på Warhammer-titler på alle plattformer, og gratis spill fra Epic Games Store, kan du også starte opp World of Tanks: Modern Armor for å sjekke ut en haug med temainnhold i det spillet, samtidig som du får gratis innhold i Blood Bowl 3 og Warhammer 40,000: Warpforge. Nå som Skulls -festivalen er inne i sine siste dager må du ikke glemme å høste fordelene mens de er tilgjengelige.