Warhammer: Vermintide får nå kosmetiske mikrotransaksjoner

Det er ikke alle spill som kommer med mikrotransaksjoner fra starten av, og ofte har medier det med å rose spill i diverse anmeldelser når de ikke har det. Så noen utviklere har begynt å innføre mikrotransaksjoner etter hvert, og denne tendensen kritiseres av mange forbrukere.

Og det er nettopp hva utvikleren Warhammer: Vermintide 2. Spillet har tidligere ikke hatt noen direkte monetariseringsstrategi, utover å utgi betalte utvidelser, men det har de nå via kosmetiske mikrotransaksjoner.

Dette har blitt avslørt via spillets Twitter.

"In the future, we will add an in-game store with both soft and hard currency where you will be able to purchase cosmetic items."