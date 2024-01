Warhaven stenger ned serverne sine

HQ

Warhaven, middelalderkampspillet for flere spillere fra Nexon, legger ned serverne sine. Spillet hadde vært i alfa-tester siden 2021, men utviklerne har siden kunngjort at spillets servere ikke har lang tid igjen.

Kunngjøringen kom via et innlegg på spillets Steam-fellesskapsside, der det ble avslørt at du ikke vil kunne kjøpe mikrotransaksjoner fra og med i dag, og at serverne vil stenges permanent 5. april.

"Til tross for alle manglene vil vi sette stor pris på den varme kjærligheten og støtten dere har gitt Warhaven," står det i Steam-innlegget. "Takk for at dere har vært en del av Warhavens reise."

