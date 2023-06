WarioWare: Move It tilbyr over 200 mikrospill

WarioWare-spillene tok en liten pause i noen år, men akkurat som konseptet i dem kommer nye lanseringer nå på rekke og rad.

For den 3. november kommer WarioWare: Move It til Nintendo Switch med over 200 nye mikrospill som kan nytes alene eller sammen med opp til tre andre spillere. Denne gangen tas visst alt til et nytt nivå ved å la oss holde to Joy-Con samtidig for å gjøre ekstra hektiske ting.