Warner avviste idéen om en Mortal Kombat vs. DC-film

Det har vært mange animerte DC- og Mortal Kombat-serier opp gjennom årene, og mange av dem er skrevet av Jeremy Adam. Men så langt har det ikke vært noen crossovers mellom DC og Mortal Kombat utenfor videospill og tegneserier, og grunnen til det er skuffende.

Det viser seg at Adam ville lage en Mortal Kombat vs DC-film, og la faktisk frem ideen for Warner - som ikke var interessert. I et intervju med ComicBook.com forklarer han hvorfor:

"Jeg ville senket forventningene dine. Jeg vet ikke om de har planer om å gjøre mer. Jeg vet at vi la frem ideen for en stund siden, men den ble på en måte avvist."

Vi er overbevist om at en Mortal Kombat vs. DC-film har et stort potensial, men det ser ikke ut til at det kommer til å skje med det første, med mindre den fortsatt ganske ferske DC-sjefen James Gunn bestemmer seg for noe annet. Og hvis han gjør det, bør han ringe Jeremy Adam, som fortsatt er interessert i å realisere prosjektet:

"Jeg vet ikke om de noen gang kommer til å gjøre noe mer. Jeg håper de gjør det, og jeg håper de ringer meg for å få meg med. Det hadde vært fantastisk, for jeg elsker det virkelig. Men jeg vet ikke. Jeg vet ikke, jeg vet ikke. Men jeg tror det hadde vært veldig kult. Tro meg, jeg skulle gjerne sett en DC Mortal Kombat. Det hadde vært kjempekult."