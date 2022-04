Warner Bros. annonserer The Nun 2

HQ

Det løst sammenhengende filmuniverset basert på The Conjuring fortsetter å utvide seg og denne gangen er det den fire år gamle spinoff-filmen The Nun som skal hedres med en oppfølger. The Nun 2 som for øyeblikket er navnet på filmprosjektet ble annonsert under CinemaCon i Las Vegas sammen med dens manusforfatter Akela Cooper - den samme personen som hjalp til med den sære Malignant. Så kanskje er det fortsatt håp om at oppfølgeren til eventyret om demonen Valak kan være verdt en nærmere titt når den slippes.

Hva synes du om The Nun, og ser du frem til en oppfølger?