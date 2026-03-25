Warner Bros. avslører ny Ringenes Herre-film fra Peter Jackson, Stephen Colbert

Mer enn tjue år senere sliter vi fortsatt med å finne fantasyfilmer som trekker oss inn og leverer en så episk skala som Peter Jacksons Ringenes Herre-trilogi gjorde. Warner ønsker derfor å holde oss i Midgard ved å invitere oss med på nok et eventyr basert på Tolkiens klassiske litteratur.

I en video som ble avslørt i forbindelse med feiringen av Tolkiens lesedag, The Lord of the Rings: Shadows of the Past, avsløres arbeidstittelen på en kommende oppfølger som ser ut til å fylle noen av hullene som ble oversett i den første fortellingen av Tolkiens verk. Men for å unngå å gjenskape eller tråkke over den gamle historien, vil den bli utformet som en oppfølger, utarbeidet av Stephen Colbert, hans sønn Peter McGee, Peter Jackson og manusforfatter Philippa Boyens, som var med på å utvikle begge Tolkien-trilogiene for Warner Bros.

Filmens offisielle logline lyder som følger: "Fjorten år etter Frodos bortgang drar Sam, Merry og Pippin ut for å gå tilbake til de første stegene i eventyret deres. I mellomtiden har Sams datter, Elanor, oppdaget en hemmelighet som har ligget begravd lenge, og hun er fast bestemt på å finne ut hvorfor krigen om ringen nesten var tapt før den i det hele tatt begynte."

Den vil dreie seg om Colberts idé om å inkludere visse deler av The Fellowship of the Ring som ble utelatt fra bokfilmatiseringen. Nemlig kapittel tre og seks, Three is Company og Fog on the Barrow-Downs. To kapitler er ikke nok til å lage en film, så vi kan tenke oss at det er mye mer historie å finne. Shadows of the Past har ingen lanseringsdato ennå, men den kommer etter Jakten på Gollum, som etter planen skal ha premiere i 2027.