Warner Bros benekter Barbie 2 utvikling midt i spekulasjoner

Til tross for at Barbie har spilt inn 1,4 milliarder dollar på verdensbasis, benekter Warner Bros. at en oppfølger er under utvikling. Kilder antyder at regissør Greta Gerwig og manusforfatter Noah Baumbach har foreslått et konsept for Barbie 2, men studioet tilbakeviser disse påstandene og uttaler: "THRs rapportering er unøyaktig." Representanter for Gerwig og Baumbach hevder også: "Det er ingen legitimitet i denne rapporteringen."

Margot Robbie, som spilte hovedrollen i og produserte filmen, har uttrykt skepsis til en oppfølger, og viser til den moderne tendensen til å forvente oppfølgere: "Dette var ikke laget for å være en trilogi." Hun hadde spådd filmens milliardsuksess under pitchingen, og understreket effekten av å koble en viktig idé med en visjonær regissør.

Selv om potensialet for en oppfølger fortsatt er usikkert, virker det kreative teamet fokusert på å sikre at en eventuell fortsettelse holder originalens høye standard.

