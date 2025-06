Warner Bros. Discovery splittes i to selskaper

HQ

Ting har virket urolige hos Warner Bros. Discovery en liten stund nå. På Gamereactor har vi lagt merke til kampene i WB Games-avdelingen, hvor vi så slike som Suicide Squad: Kill the Justice League og kanselleringen av Monolith Wonder Woman-spillet.

Det ser ut til at WBDs strategi for å rette opp skipet er å dele seg i to separate enheter. Disse vil være Streaming and Studios og Global Networks. Førstnevnte består av WB Television, WB Pictures, WB Games, DC Studios, HBO, HBO Max og WBDs film- og TV-biblioteker.

Global Networks består av CNN, TNT Sports, Discovery, Discovery+ og andre TV-nettverk. David Zaslav vil lede Streaming and Studios, mens WBs finansdirektør Gunnar Wiedenfels blir administrerende direktør for Global Networks.

"Den kulturelle betydningen av dette store selskapet og de virkningsfulle historiene det har brakt til live i mer enn et århundre, har berørt utallige mennesker over hele verden. Det er en verdifull arv vi med stolthet vil videreføre i dette neste kapittelet av vår berømte historie," sa Zaslav i en uttalelse (via Deadline). "Ved å operere som to distinkte og optimaliserte selskaper i fremtiden, gir vi disse ikoniske merkevarene det skarpere fokuset og den strategiske fleksibiliteten de trenger for å konkurrere mest mulig effektivt i dagens medielandskap, som er i stadig utvikling."

Delingen skal offisielt finne sted i 2026.