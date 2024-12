Warner Bros. fjerner flere Cartoon Network-spill fra digitale butikker

HQ

I et trekk som har skuffet mange fans, har Warner Bros. Discovery fjernet flere Cartoon Network-spill, inkludert Adventure Time: Finn and Jake's Epic Quest, OK K.O.! Let's Play Heroes og Steven Universe: Save the Light, og har dermed fjernet dem fra digitale butikkfronter som Steam og Nintendo eShop. Spillene ble trukket tilbake 23. desember 2024, uten at Warner Bros. Discovery, Cartoon Network Games eller Adult Swim Games har gitt noen offisiell forklaring.

Disse spillene har vært elsket av fans av seriene de er basert på, med Adventure Time: Finn and Jake's Epic Quest fra 2014 og Steven Universe: Unleash the Light er det nyeste, utgitt i 2021. Selv om noen titler som Monsters Ate My Birthday Cake fortsatt er tilgjengelige på Steam, markerer fjerningen av disse populære spillene en betydelig reduksjon i Cartoon Networks digitale tilstedeværelse.

Denne massefjerningen følger et lignende trekk tidligere i år, da flere indiespill fra Adult Swim Games også ble fjernet, selv om noen av dem senere ble reddet gjennom protester fra publikum og støtte fra utviklere. Warner Bros. Discovery har ennå ikke klargjort årsakene bak fjerningene, og fansen sitter igjen og lurer på om spillene noen gang vil bli gjort tilgjengelige igjen.

Hva synes du om dette trekket fra Warner Bros. Har du spilt noen av spillene som er fjernet fra listen?