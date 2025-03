Warner Bros. forsøker å stanse Superman opphavsrettssøksmål i forkant av filmpremieren

HQ

Nylig ble Warner Bros. og DC tatt med buksene nede da et søksmål kom ut av det blå og truet planene om å ha premiere på den kommende første store delen av DC Universe, Superman, i noen få utvalgte regioner rundt om i verden. Søksmålet kom fra Mark Peary, nevøen til den avdøde medskaperen av figuren, Joe Shuster, som i januar forsøkte å gå til sak mot Warner Bros. og DC i Storbritannia, Canada, Australia og Irland på grunn av opphavsretten til figuren. Dette søksmålet kan true filmens debut i disse regionene, og det har Warner Bros. tydeligvis ikke tenkt at skal skje.

Variety skriver nå at Warner Bros. ønsker å få dette opphavsrettssøksmålet avvist ganske snart, ut fra en tankegang om at Pearys krav ikke har noe grunnlag på grunn av at hans mor, Jean Peavy, signerte bort alle rettighetene til Superman til DC i 1992 etter at Shuster gikk bort.

Warner Bros. sin advokat Daniel Petrocelli har uttalt at "Pearys klage feiler på alle punkter", og at den utenlandske rettighetsavtalen som dekkes av Dickens provision i disse regionene og noen få andre som Warner Bros. og DC angivelig har brutt, heller ikke er en risiko. Petrocelli legger til: "Det finnes ingen unntak i den kontrollerende avtalen fra 1992 for noen utenlandske opphavsrettigheter, og langt mindre for opphavsrettighetene i de ti landene Peary nå påstår i klagen."

Warner Bros. har planer om å få søksmålet avvist innen 24. mars, noe som vil være i god tid før Superman har premiere i juli. Uansett hva som skjer med søksmålet, har DC og Warner Bros. en stor hodepine på vei, ettersom Superman vil bli offentlig tilgjengelig om mindre enn et tiår, i 2034.