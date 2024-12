Warner Bros. fortsetter å tømme Cartoon Network ved å fjerne spill fra listen

HQ

Tidligere i år la Warner Bros. ned Cartoon Network-nettstedet, som nå leder deg til Max-nettstedet i stedet. Adult Swim-serier ble også fjernet fra Max, og nå blir også spill fjernet fra digitale butikkfronter.

Som oppdaget av Wario64 på Bluesky (via PCGamer), Samurai Jack: Battle Through Time, OK KO! Let's Play Heroes, Steven Universe: Save the Light og Steven Universe: Unleash the Light har alle blitt fjernet fra listen uten å oppgi noen grunn.

To Adventure Time-spill har også blitt fjernet, igjen uten skikkelig begrunnelse og uten tid for folk til å få tak i disse spillene hvis de ønsket å ha dem i bibliotekene sine. Selv om disse spillene ikke er de største titlene der ute, er det helt sikkert noen fans som gjerne skulle ha spilt dem, eller i det minste fått beskjed om at de forsvant.