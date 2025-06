Warner Bros. Games deles opp i fire divisjoner

HQ

Warner Bros. Games (WB Games) vil fortsette å fokusere på store franchiser fremover, og har omstrukturert seg til fire divisjoner som fokuserer på fire viktige IP-er eid av Warner Bros.

Som rapportert av Variety, resulterte denne store restruktureringen faktisk ikke i noen oppsigelser, og tre studiosjefer har siden blitt forfremmet til senior visepresidenter for å føre tilsyn med ulike utviklingsteam. WB Games Montreal studiosjef Yves Lachance vil føre tilsyn med Harry Potter og Game of Thrones-titler. Shaun Himmerick, leder for NetherRealm-studioet, skal lede Mortal Kombat- og DC-teamene, og Steven Flenory, leder for WB Games New York-studioet, får ansvaret for spill- og utgivelsesteknologi, kundeservice, kvalitetssikring og brukerundersøkelser.

Det er et trekk som vi stort sett så komme fra Warner Bros. Etter debacle av Suicide Squad: Kill the Justice League og MultiVersus, var det tydelig at WB Games skulle gjennomgå en slags endring. Med suksessen til Hogwarts Legacy viste franchiser seg fortsatt å være storselgere, men la oss bare håpe at WB i fremtiden kan fokusere på å lage interessante spill så vel som mest mulig ut av IP-en deres.