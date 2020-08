Warner Bros. har ingen planer om å selge Batman- og Mortal Kombat-studioene

Du ser på Annonser

De siste månedene har flere av kollegaene mine og andre nettsider kastet seg på ryktene om at Activision, EA, Microsoft og andre store selskaper har vært i budkrig om å kjøpe Warner Bros. Interactive sine spillstudioer. Et slikt kjøp ville ført at disse gigantene ville eid Batman: Arkham-skaperne Rocksteady, Mortal Kombat-utviklerne i Netherrealm, Lego-spillenes TT Games, Batman: Arkham Origins-gjengen i Warner Bros. Montreal, Avalanche Software som for tiden jobber med et Harry Potter-spill og et par andre talentfulle studioer. En såpass imponerende gjeng ville selvsagt krevd en stor kjøpesum, så det er ikke rart at Warner Bros. tilsynelatende avkrefter ryktene.

Selskapet skriver i en pressemelding at Warner Bros. Interactive, altså paraplyen alle utviklerne faller inn under, vil forbli en del av Studios and Network-gruppen, og at de vil fortsette å engasjerende fansen med selskapets varemerker og franchiser gjennom spill og andre interaktive opplevelser fremover. Dermed trenger vi nok ikke å frykte at de kommende Batman-, Suicide Squad-, Harry Potter- og Lego-spillene plutselig fjernes eller endres betraktelig som følge av nye eiere med første.