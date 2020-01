Warner Bros. hinter til Batman-spill igjen (Oppdatert)

Oppdatering

Nå har spillet fått en egen nettside som selvsagt bare heter Redacted. Noe som kanskje er mer avslørende er hva nettsiden inneholder skkurat nå. Der finner vi nemlig et bilde av en fil som kalles Dial, og som får det til å virke som om de ulike symbolene som avdukes passer inn i et større symbol med minst åtte andre lignende hint. Om de fortsetter i dette tempoet vil det altså ta lang tid før selve avdukingen, men du kan være trygg på at vi får mer konkret informasjon før den tid.

Tror du dette kan være et hint om at spillet vil bruke en ny utgave av Middle-earth: Shadow of Mordors Nemesis-system?

Original

Warner Bros. Montreal fikk spillinteresserte over hele verden til å vibrere av spenning da de plutselig begynte å dele noen ertende meldinger om Batman-spillet de jobber med i september siden mange trodde offentliggjøringen nærmet seg. Dessverre gikk det både dager, uker og måneder uten et eneste pip etter det, men nå er de sannelig igang igjen.

Studioet har lagt ut tre ulike symboler på Facebook, Twitter og Instagram som samlet danner følgende bilde:

Atter en gang kommer bildene med meldingen "Cape sur la nuit / Capture the Knight", så med mindre det skjuler seg veldig mange skjulte detaljer i symbolene vet vi omtrent like mye som før. Har du noen tanker om dagens hint?