Warner Bros. og Paramount har offisielt satt fusjonen på vent, muligens frem til juni 2027

HQ

Selv etter godkjenning fra styret og aksjonærene ser det ikke ut til at alt går på skinner for avtalen mellom Warner Bros. og Paramount. Etter hvert som bekymringene for redusert konkurranse i kabel- og TV-markedene blir stadig mer utbredt, har en koalisjon av 12 delstater fått innvilget et midlertidig forbud som blokkerer fusjonen i minst 28 dager.

Ifølge Variety har Paramount nå bekreftet at de vil utsette fusjonen med Warner Bros. til etter en antitrust-rettssak. Det er ennå ikke fastsatt noen dato for rettssaken, men avtalen på 111 milliarder dollar vil ikke bli gjennomført før fem dager etter at saken er behandlet, altså 1. juni 2027. Avtalen vil bli utsatt med minst flere måneder.

«Å stanse denne fusjonen mens saken vår pågår, er en avgjørende seier i vårt arbeid for å håndheve loven og beskytte film- og TV-bransjene,» sa New Yorks justisminister Letitia James. Justisministeren i California, Rob Bonta, kom også med en uttalelse mot det han kaller en «ulovlig fusjon».

«Vårt argument mot denne ulovlige fusjonen er enkelt: Når for få selskaper har for mye makt i markeder som er sentrale for det amerikanske samfunnet, blir ting dyrere, og det gjør situasjonen verre. Dagens avtale er gode nyheter for publikum, kinoer og de mange som skriver, bygger og skaper kunsten, nyhetene og underholdningen som så mange av oss nyter. Vi ser frem til å fortsette å fremføre vår sak i retten og feire nok en fantastisk seier i vår innsats for å sikre at denne ulovlige fusjonen aldri blir en realitet,» sa han.

Paramount var opptatt av å få avtalen i havn før 30. september, da selskapet ellers må betale en avgift på 7 millioner dollar per dag til WB-investorene. Med mindre det inngås et forlik før den tid, er det sannsynlig at dette vil skje, og da må Paramount ta frem sjekkheftet.