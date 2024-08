Warner Bros. ønsker tilsynelatende å selge spilldivisjonen sin

HQ

Warner Bros. Discovery er i krise. Det store produksjonsselskapet, som ble kjent som WBD tilbake i 2022 da Warner Bros. og Discovery fusjonerte, står overfor reduserte aksjeverdier, og nå har selskapet undersøkt hvordan de skal reparere skaden. Mens man opprinnelig trodde at måten å ri av stormen på ville være å splitte opp og gå tilbake til de individuelle selskapene Warner Bros. og Discovery, har de juridiske hindringene som dette ville medføre, ført til at den fusjonerte giganten i stedet har utforsket alternative løsninger, inkludert salg av mindre eiendeler.

Så hva består de mindre eiendelene av for en produksjonsgigant? Dette inkluderer eierandelen i den polske kringkasteren TVN, og også hele eierandelen i videospillindustrien. I følge Financial Times er det nevnt at WBD ønsker å flytte utviklerne sine, noe som betyr at kjente selskaper som NetherRealm og Rocksteady, og til og med kanskje det nylig oppkjøpte Player First Games kan være på auksjonsblokken.

Det bemerkes at WBD håper at investorer vil forbli tålmodige slik at denne muligheten ikke er nødvendig å bli utforsket, men med presset fra Wall Street på skuldrene kan vi se store endringer komme fra Warners spillinnsats snart.