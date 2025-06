Warner Bros. ønsket å gå videre fra Henry Cavill som Superman før James Gunn kom

HQ

Da James Gunn og Peter Safran overtok som medsjefer for DC Studios hos Warner Bros. tok det ikke lang tid før DC Extended Universe (som ble startet av Zack Snyder med Man of Steel) ble henrettet og gjort slutt på elendigheten. Dette banet vei for DC Universe, som egentlig begynner i juli med Superman, selv om Creature Commandos teknisk sett var starten, og Peacemaker tilsynelatende vil fungere som en bro mellom de to universene.

Uansett så mange denne endringen som grunnen til at Henry Cavill ble fjernet fra rollen som Superman, ettersom Gunn og co. trengte en ny hovedrollefigur å basere sitt nye univers rundt. Men dette er kanskje ikke helt korrekt.

I et intervju med Entertainment Weekly sier Gunn at Warner Bros. var ute etter å kvitte seg med Cavill allerede før han og Safran ble med, og han går så langt som å bemerke at planene var på plass for å finne en ny Clark Kent før Gunn bestemte seg for å lage The Suicide Squad (som hadde premiere i 2021).

Gunn hevder at Warner Bros. ønsket at han skulle regissere en Superman -film på den tiden, og at "det var enda mer rotete enn det er nå", samtidig som han også bemerker at grunnen til at han ikke tok jobben på den tiden var fordi han "ikke hadde den spesielle ideen om hva den [filmen] ville være".

Så selv om fremtiden vil se David Corenswet ikle seg Supes kappe, bør vi ikke nødvendigvis klandre Gunn og Safran for å være grunnen til at Cavill ikke er stjernen i showet lenger.