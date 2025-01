Warner Bros. planlegger nye Gremlins- og Goonies-filmer med Chris Columbus

HQ

Ifølge Deadline planlegger Warner Bros. å gjenopplive to av de mest ikoniske filmene fra 80-tallet: Gremlins og Goonies. Chris Columbus, som skrev de originale manusene til begge filmene, sies å være involvert i minst ett av prosjektene.

Det er slett ikke første gang det har vært snakk om nye versjoner av de to filmene, ikke minst Gremlins, der det har vært gjort flere forsøk på å produsere en tredje film sammen med Carl Ellsworth og Columbus. Ambisjoner som ikke materialiserte seg i noe mer konkret enn en animert prequel-serie som få brydde seg om.

Når det gjelder Goonies, var Donners død her om året litt av en spiker i kista for samtalene om en oppfølger, men nå ser det ut til at Warner igjen vurderer å gi den en ny sjanse.

Vil du se oppfølgere til Gremlins og Goonies?