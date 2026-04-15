Warner Bros. setter utgivelsesvinduer for ny Ocean's-film, Weapons spin-off og Zach Creggers neste originale idé

I skrivende stund er vi fortsatt i full gang med CinemaCon, og i går fikk folk i USA være vitne til at Warner Bros. avslørte sine nyeste planer for filmlanseringer til neste år og utover. Vi fikk vite når vi får se Weapons Aunt Gladys spin-off, samt den nye Ocean's-filmen og Zach Creggers nye sci-fi-thriller.

I følge Deadline virker Cregger som en stor del av Warner Bros. blockbusterplaner for de neste par årene. Mens han for tiden jobber med Sony på sin Resident Evil-film, vil hans neste prosjekt etter det være The Flood, en film basert på en original idé av Cregger selv, som skal ha premiere 11. august 2028. Før det får vi se Ocean's-prequel-filmen, som er planlagt til 25. juni 2027.

Gladys kommer en stund etter det, den 8. september 2028. Skrekk ser ut til å ta opp en god del av lanseringskalenderen til Warner Bros. ettersom vi også har fått The Revenge of La Llorona den 9. april 2027, Final Destination 7 den 12. mai 2028 og Evil Dead Wrath den 7. april 2028. Som et ekstra tilskudd til lanseringsplanen har vi Baz Luhrmanns Jeanne d'Arc-film, som kommer den 22. november 2028.

Warner Bros. bemerket også i sin keynote at det er en generell nedgang i blockbusterproduksjonen fra de store studioene. Dette er noe WB ikke ønsker å være en del av, og planlegger å gi ut 14 filmer i år, og 18 filmer i 2027.

"Vi vet at ikke alle kommer til å fungere ... men vår jobb er å ta ansvar, satse og eie det når det ikke fungerer", sa administrerende direktør i Warner Bros. publications, Pam Abdy.