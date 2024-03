Warner Bros. sikrer seg Timothée Chalamet med en avtale om flere filmer.

HQ

Tidligere i år avslørte Warner Bros. at de hadde signert en avtale med Tom Cruise om å knytte ham til produksjonsgiganten og skape en hel rekke franchisesatsinger. Avtalen innebærer til og med at Cruise får sitt eget kontor på Warner-tomten i Hollywood, og det virker som om denne avtalen bare var et glimt av hva produksjonsgiganten hadde i tankene.

Variety melder nå at Warner Bros. har sikret seg Timothée Chalamet med en avtale om flere filmer etter den store suksessen med Wonka og Dune: Part Two. De nærmere detaljene i avtalen er ennå ikke bekreftet, så det er uklart om han vil bli like integrert i produksjonsselskapet som Cruise ser ut til å bli, men det som ble nevnt, er at Chalamet vil få en betydelig lønnsøkning for sin fremtidige tilstedeværelse i filmer, og at denne vil ligge på flere titalls millioner dollar fremover.

Chalamet sies å være den første skuespilleren på over 40 år som har toppet den innenlandske kinotoppen (i USA) med to separate filmer etter hverandre i løpet av en åtte måneders periode, og dette er utvilsomt grunnen til at Warner ønsker å sikre seg talentene hans fremover, ettersom vi alle åpenbart elsker en Chalamet-film.