Warner Bros. sin Hot Wheels-film går videre med John M. Chu ved roret

Med tanke på hans nylige rekke regisserte filmer, som inkluderer musikaler som Wicked og den kommende oppfølgeren og In the Heights også, kan du kanskje tro at filmskaperen John M. Chu er et litt rart valg for å lede en live-action Hot Wheels film, men ikke ifølge Warner Bros. og Mattel.

Ifølge Variety skal Chu lede prosjektet basert på leketøys-serien, som vil bygge videre på suksessen til Barbie ved å levere en opplevelse som viser frem "noen av verdens hotteste og slankeste kjøretøy".

Det er uklart hvordan dette i det hele tatt vil forme seg til en historie, men det samme ble sagt om Barbie. Chu har allerede kommentert det å ta på seg denne filmen, og uttrykte at "Hot Wheels har alltid handlet om mer enn fart - det handler om fantasi, kontakt og spenningen ved å leke", og la til "å bringe den ånden til det store lerretet er en utrolig mulighet. Jeg gleder meg til [...] å skape et eventyr som hedrer Hot Wheels' arv, samtidig som det fører den til et helt nytt sted."

Det er ingen premiereplaner knyttet til filmen ennå, og vi vet heller ikke noe om manusforfattere, rollebesetning, produksjonsstartdatoer og lignende.