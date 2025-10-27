Warner Bros. vil at A Minecraft Movie skal feie Oscar-utdelingen

HQ

Warner Bros. har hatt litt av et år når det gjelder kinopremierer. Sinners and Weapons gjorde det bra både på kino og hos kritikerne, og selv om One Battle After Another ikke helt klarte å dra inn penger, ser det likevel ut til at den kommer til å være en utfordrer ved de store prisutdelingene.

Warner Bros. er imidlertid ikke helt fornøyd med at bare disse filmene potensielt er på Oscar-nominasjonslisten, ettersom de driver kampanje for at A Minecraft Movie skal vinne Oscar-utdelingen. På en For Your Consideration-side ser vi at A Minecraft Movie ikke bare blir pushet for spesialeffekter eller noen av prisene som noen ok filmer kan få.

Jared Hess er nominert til beste regissør. Jack Black er nominert til beste mannlige skuespiller. Black hadde på en måte årets replikkopplesning med Chicken Jockey, men at han skal konkurrere mot andre skuespillere i bedre filmer på Oscar-utdelingen føles som en virkelighet universet vårt ikke er helt klar for.

Synes du A Minecraft Movie burde vinne en Oscar?