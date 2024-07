Warner Bros. vil at Creed II-regissøren skal ta over I Am Legend 2

HQ

Det har lenge gått rykter om at Will Smith og Francis Lawrence (som regisserte originalen) jobbet med manuset til I Am Legend 2 og at Lawrence vil regissere etter at han er ferdig med arbeidet med den kommende Hunger Games prequel, men nå ser det ut til at Warner Bros. ønsker å finne noen andre til å ta over prosjektet umiddelbart, og de ser ut til å jakte på Creed II regissør Steven Caple Jr, som sist sto bak Transformers: Rise of the Beasts. Produsent Akiva Goldsman har snakket med Deadline.

"Goldsman avslørte også på Comic-Con i helgen at han også har fullført et andre utkast av manuset til I Am Legend 2 etter å ha møtt Jordan og Smith. Goldsman bekreftet også tidligere rapporter om at oppfølgeren ville fortsette etter den alternative slutten på den opprinnelige filmen. I den slutten, før Neville ofrer seg selv, innser han at disse Darkseekers har en intelligens og et fellesskap, og de skåner livet hans."

I Am Legend 2 er under arbeid, men du må glemme slutten fra den første filmen.

