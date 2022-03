Warner Bros. vil verken bekrefte eller avkrefte at Hogwarts Legacy på Switch er Cloud-basert

HQ

Nylig ble det overraskende nok bekreftet at Hogwarts Legacy også skal komme til Nintendo Switch. Det vil etter all sannsynlighet kreve mye arbeid å sikre en lansering på den plattformen, med mindre studioet gjør som mange andre og lar skyen hjelpe med en del av renderingsarbeidet.

Disse kalles Cloud-versjoner, som selvsagt krever en stabil internettforbindelse for å fungere oprimalt, og blant annet Capcom har hatt suksess med å utgi disse. Problemet er bare at Warner Bros. verken vil bekrefte eller avkrefte om det er snakk om en Cloud-versjon i dette tilfellet.

Da studioets Community Manager Chandler Wood ble spurt om dette direkte, sa han følgende på Twitter:

"We don't have anymore details right now except to confirm that yes, Hogwarts Legacy is coming to the Switch."

Du kan se den nylige gameplaypresentasjonen nedenfor om du ikke har gjort det ennå.