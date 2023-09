Warner Bros. ville gjøre The Departed til en franchise

The Departed vant Martin Scorsese sin eneste Oscar for beste regi, og den vant også prisen for beste film og beste adapterte manus. Med Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Mark Wahlberg m.fl. i hovedrollene handlet filmen om en politimann som jobber undercover og en mafiaboss som spion i politiet.

Selv om filmen som enkeltstående film fikk mye ros fra kritikere og kinogjengere, var ikke Warner Bros. spesielt fornøyd, ettersom de ønsket at The Departed skulle være starten på en franchise. Scorsese husker hvordan studiosjefene prøvde å forlenge historien utover dens naturlige avslutning.

Til GQ sa han: "Det de ville ha, var en franchise. Det handlet ikke om et moralsk spørsmål om en person som lever eller dør." Han forteller at filmskaperne var svært fornøyde da de gikk ut fra testvisningene, mens studiosjefene ikke var like begeistret. "Studiofolkene gikk ut og var veldig triste, for de ville ikke ha den filmen. De ville ha franchisen. Og det betyr..: Jeg kan ikke jobbe her lenger."

Scorsese er en kjent motstander av franchiser, særlig superheltfilmene som vi har sett strømme inn på kino de siste 15 årene. Synes du han gjør rett i å unngå alt som har med franchise å gjøre?