Warner fjerner hele 36 titler fra HBO Max for å spare penger

HQ

Warner Bros. Discovery-ledelsen er i skikkelig sparemodus, noe som åpenbart er nødvendig etter sammenslåingen av de to gigantselskapene. Det betyr blant annet at Batgirl og flere andre prosjekter er avlyst, og ikke nok med det, de fjerner nå også en lang rekke programmer fra HBO Max-tjenesten, inkludert Originals som ble eksklusivt produsert for den, og som derfor muligens forsvinner for alltid.

Som Variety bekrefter er det snakk om 36 titler som fjernes helt fra katalogen, først og fremst for å unngå "restutbetalinger" som en del av den større spareplanen. Følgende titler fjernes:

HBO Max Originals

12 Dates of Christmas

About Last Night

Aquaman: King of Atlantis

Close Enough

Ellen's Next Great Designer

Esme & Roy

The Fungies!

Generation Hustle

Generation

Infinity Train

Little Ellen

My Mom, Your Dad

Odo

Ravi Patel's Pursuit of Happiness

Summer Camp Island

The Not-Too-Late Show with Elmo

The Runaway Bunny

Theodosia

Tig n' Seek

Yabba Dabba Dinosaurs

HBO Originals

My Dinner with Herve

Share

Cartoon Network

Dodo

Elliott From Earth

Mao Mao, Heroes of Pure Heart

Mighty Magiswords

OK K.O.! - Let's Be Heroes

Uncle Grandpa

Victor and Valentino

Acquired Titles

Detention Adventure

Messy Goes to Okido

Mia's Magic Playground

The Ollie & Moon Show

Pac-Man and the Ghostly Adventures

Make It Big, Make It Small

Squish

"As we work toward bringing our content catalogs together under one platform, we will be making changes to the content offering available on both HBO Max and discovery+. That will include the removal of some content from both platforms," sier de.