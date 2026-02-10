Warner-sjef: Harry Potter TV -serien er "det største strømmearrangementet noensinne, punktum"

HQ

Som du sikkert vet, jobber Warner for tiden med å gjenfortelle hele Harry Potter-sagaen, men denne gangen i form av en TV-serie. Dette vil gi dem mulighet til å gå mye mer i dybden og holde seg nærmere de opprinnelige bøkene, i motsetning til filmene, der et helt skoleår - med leksjoner og årstider - måtte presses inn på to-tre timer.

Og det ser ut til at Warner har stor tro på TV-serien. Warners streaming- og spillsjef J.B. Perrette forklarte nylig på et britisk arrangement (via ComicBook.com) at serien kommer til å bli den største noensinne når det gjelder streamede TV-serier, og det med god margin. Han sa blant annet "Jeg tror virkelig dette er tiårets strømmehendelse."

Harry Potter-serien er tilsynelatende også nummer to (og tre) på den listen, ettersom han fortsatte med å si at det vil være "den største strømmebegivenheten i HBO Max' historie og uten tvil i strømming, periodevis. Det er nummer én, to og tre på mange måter."

Harry Potter-serien får premiere i 2027, og Dominic McLaughlin har fått æren av å spille Harry Potter, mens Arabella Stanton tar på seg rollen som Hermine Granger og Alastair Stout spiller Ron Weasley.