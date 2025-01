Warwick Davis hedret med BAFTA Fellowship

HQ

Du kjenner ham kanskje som Weazel og Ewok Wicket fra Star Wars eller som professor Filius Flitwick og Griphook i Harry Potter, men Warwick Davis' karriere er langt fra definert av disse ikoniske rollene. Gjennom årene har han også vært en utrettelig forkjemper for inkludering i underholdningsbransjen. Nå vil Davis motta det prestisjetunge BAFTA Fellowship under prisutdelingen 16. februar, som en anerkjennelse av hans ekstraordinære bidrag til film og TV. I tillegg til å være skuespiller grunnla han Willow Management for å støtte skuespillere med dvergvekst. Karrieren hans begynte da han var 11 år gammel, og han fortsetter å inspirere.

Hva er din favorittrolle av Warwick Davis?