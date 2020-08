Wasteland 3 fremhever imponerende samarbeidsmodus

Du ser på Annonser

Wasteland 3 lanseres endelig om bare åtte dager, og etter lang tid med relativt vage detaljer er Inxile Entertainment klare for å snakke mer om hvordan vi kan spille samme med andre.

Kveldens Wasteland 3-trailer fokuserer nemlig på det å ta fatt på dette eventyret med en venn, noe som høres ganske spennende ut. Her kan vi hoppe inn og ut når vi vil, begge kan fortsette fra lagringspunktet sammen eller alene, man kan utnytte enkelte oppdrag ved å for eksempel splitte lag og gå til hver sin oppdragsgiver for å lure dem, angripe fiender fra ulike områder, bestemme hvor mange figurer hver spiller kontroller og mye mer det å spille alene ikke gir rom for. Det eneste negative er at vi ikke vil kunne spille på tvers av PC og Xbox One, men det får vi vel bare leve med.