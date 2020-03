Wasteland 3 har minst 10 forskjellige avslutninger

Om ikke så lenge kommer endelig Wasteland 3, som blir det siste stor multiplattformspillet fra utvikleren InXile Entertainment, da de nå eies av Microsoft. Det ser ut til at vi har en episk reise i vente, og tradisjonen tro er det mange forskjellige avslutninger ut i fra hvordan du former din historie.

I et intervju med PCGamesN forteller Lead Level Designer Jeremy Kopman nemlig at det kommer til å være minst 10 store avslutninger, som alle er forskjellige.

"We've done the back of the envelope maths, and we have at least ten major ending points. And then there's tonnes of smaller choices that impact little permutations of the ending that ripple out through various characters. We also are tracking what different factions think of you, so how much The Patriarch's security force The Marshals like you affects choices that you can make much later in the game."

Spillet tilbyr forskjellige fraksjoner, flere avslutninger, masser av valgmuligheter og taktisk turbasert gameplay.

Gleder du deg til Wasteland 3?