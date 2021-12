Wasteland 3 når nye høyder og utvikleren Inxile endrer logoen

HQ

Inxile Entertainments Wasteland 3 ble sluppet i august i fjor til PC, PlayStation 4 samt Xbox One og ble godt mottatt av både forbrukere og media. I dag, litt over ett år etter lanseringen, virker det som om rollespillet er mer populært enn noensinne, som studiogründer Brian Fargo avslører på Twitter:

"In the last few days, we had the most concurrent players of Wasteland 3 yet. We love that people are continuing to discover and enjoy the game."

I går la Microsoft for øvrig til et dynamisk tema til Xbox Series basert på nettopp Wasteland 3. Om du trykker på linken kan du se hvordan det ser ut i praksis.

Inxile endret dessuten litt på logoen i går, og du kan se den nye nedenfor, der du kan se en del av Xbox-logoen (Inxile ble kjøpt opp av Microsoft i 2018) i midten. Det er verdt å nevne at dette ble møtt med et kryptisk svar fra The Game Awards-produsent og programleder Geoff Keighley på Twitter, noe som har ført til spekulasjoner om at vi kanskje får se Inxiles neste tittel under showet 10. desember.

Hva synes du om det nye logodesignet?

Den nye logoen.