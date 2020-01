Wasteland Remastered kommer til Xbox og PC i februar

Microsoft kjøpte som kjent for ikke altfor lenge siden InXile Entertainment, og dermed skal studioet utvikle software eksklusivt til Xbox og Windows 10. Dog hadde de Wasteland 3 under utvikling før oppkjøpet, så det kommer fortsatt til flere plattformer.

Nå får du også muligheten til å oppleve originalen før lanseringen av det tredje kapitlet den 19. mai, for Microsoft har via Twitter løftet sløret for Wasteland Remastered, en restaurering av det originale spillet, som kommer til Xbox One og PC den 28. februar.

Spillet kommer samme dag til Game Pass. De har enda ikke sluppet noen trailer, men et offisielt bilde kan du se nedenfor.