Watch Dogs 2 og Street Fighter V er nå på PlayStation Now

Du ser på Annonser

Japan ligger jo noen timer foran oss i tid, så i kjent stil fikk vi klare indikasjoner på hvilke spill som blir en del av PlayStation Now allerede sent i går, men her er bekreftelsen.

Sony har nå offisielt annonsert at Watch Dogs 2, Street Fighter V og Hello Neighbor har kommet til PlayStation Now. Førstnevnte blir bare tilgjengelig frem til den 5. oktober, så da rekker du å bli ferdig rundt samme tid vi vel kan forvente å få Watch Dogs: Legion.