Watch Dogs: Legion får 4K og 30FPS med ray-tracing på PS5 og Xbox Series X

Etter hvert som vi kommer stadig nærmere nye konsoller blir det mer snakk om hvilke forbedringer vi kan se frem til, og med drømmer om drastiske steg i både bildeoppdatering og bildeoppløsning er det vanskelig å leve opp til for lanseringsspillene. Heldigvis vil i alle fall Watch Dogs: Legion levere et par ting folk har håpet på.

I dagens Ask Me Anything-tråd på Reddit avslører Watch Dogs: Legion sin live-produsent at spillet vil kjøre i 4K og 30 bilder i sekundet med ray-tracing på PlayStation 5 og Xbox Series X. Dessverre sier han ikke noe om det er mulig å skru av ray-tracing for å få 60 bilder i sekundet eller hva Xbox Series S-eiere kan se frem til, men dette blir klart ganske snart det også siden spillet bare er to uker unna lanseringen på dagens konsoller og PC.