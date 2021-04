Watch Dogs: Legion sin tankekontrollerende oppdatering utsatt

Du ser på Annonser

Ubisoft er kjente for å ofte ha tusenvis av utviklere som jobber med samme spill, og slike operasjoner har blitt meget sterkt påvirket av pandemien. Watch Dogs: Legion har vist dette med flere utsettelser allerede, og nå er det tid for enda en.

For da studioet annonserte fremtidsplanene det hadde for Watch Dogs: Legion fikk vi vite at en gratis oppdatering ville gi oss en ny tankekontrollerende karakter, nye oppdrag vi kan gjøre både alene eller sammen med andre, flere måter å tilpasse figurer på og mer en gang mot slutten av april. Dette blir ikke tilfellet likevel, for utviklerne skriver at de trenger litt mer tid til å finpusse oppdateringen og fikse et par ting spillere har rapportert. Oppdateringen flyttes derfor til den 4. mai i stedet, altså førstkommende tirsdag.